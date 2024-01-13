«Альт-инфо» требует ужесточить наказание «за осквернение святынь»

Члены и сторонники пророссийского «Консервативного движения», более известного как «Альт-инфо» провели акцию у парламента Грузии в Тбилиси с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь, сообщает SOVA. Один из лидеров движения, участник акции Зураб Махарадзе заявил:
«Мы собрались здесь с конкретным требованием, этим требованием является справедливость. Мы требуем наказания всех тех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит границу».
Радикалы начали протест после обливания краской иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. В «Консервативном движении» считают, что административное дело о мелком хулиганстве, начатое по данному факту, должно быть переквалифицировано на уголовную статью. Одновременно они призывают ужесточить наказание за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз, или оскорбления чувств верующих. Сейчас эта статья УК Грузии предусматривает до года лишения свободы.
Ранее Патриархия Грузии распространила заявление, предупредив, что митинг перед парламентом «может перерасти в политические или деструктивные действия».
«Патриархия призывает духовенство не принимать участия в указанных акциях, если митинг примет подобную форму», – говорится в заявлении.
- Напомним, что икону с изображением Сталина в Соборе Святой Троицы обнаружили прихожане. В ГПЦ заявили, что на иконах встречаются изображение даже тех персон, которые оскорбляли церковь и ее последователей и вели на них гонения. Однако часть общества выступает категорически против размещения подобной фрески в главном соборе Тбилиси.
- Выяснилось, что икону в дар тбилисскому храму передали лидеры пророссийской партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави.
- 9 января икона была облита краской. Видео из собора опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе.
- В МВД сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.
- В связи с последними событиями правящая в Грузии партия планирует ввести уголовную ответственность за осквернение религиозных зданий и объектов.
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