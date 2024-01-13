«Альт-инфо» требует ужесточить наказание «за осквернение святынь»

Члены и сторонники пророссийского «Консервативного движения», более известного как «Альт-инфо» провели акцию у парламента Грузии в Тбилиси с требованием ужесточить наказание за осквернение святынь, сообщает SOVA. Один из лидеров движения, участник акции Зураб Махарадзе заявил:

«Мы собрались здесь с конкретным требованием, этим требованием является справедливость. Мы требуем наказания всех тех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит границу».

Радикалы начали протест после обливания краской иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина. В «Консервативном движении» считают, что административное дело о мелком хулиганстве, начатое по данному факту, должно быть переквалифицировано на уголовную статью. Одновременно они призывают ужесточить наказание за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз, или оскорбления чувств верующих. Сейчас эта статья УК Грузии предусматривает до года лишения свободы.

Ранее Патриархия Грузии распространила заявление, предупредив, что митинг перед парламентом «может перерасти в политические или деструктивные действия».

«Патриархия призывает духовенство не принимать участия в указанных акциях, если митинг примет подобную форму», – говорится в заявлении.