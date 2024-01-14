Посольство Украины поздравило Грузию с Днем государственного флага.
«Дорогие грузинские братья! Искренне поздравляем с Днем государственного флага Грузии! Вместе мы гораздо сильны!» - говорится в заявлении.
Свои поздравления с Днем госфлага Грузии уже опубликовали посольства США и ЕС.
День государственного флага Грузии отмечается 14 января - в день принятия органического закона о государственном флаге Грузии.
C этим днем граждан поздравил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, а в МИДе страны выставлен оригинал исторического флага Демократической республики Грузия.
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