Посольство Украины поздравило Грузию с Днем государственного флага.

«Дорогие грузинские братья! Искренне поздравляем с Днем государственного флага Грузии! Вместе мы гораздо сильны!» - говорится в заявлении.

Свои поздравления с Днем госфлага Грузии уже опубликовали посольства США и ЕС.

День государственного флага Грузии отмечается 14 января - в день принятия органического закона о государственном флаге Грузии.

C этим днем граждан поздравил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, а в МИДе страны выставлен оригинал исторического флага Демократической республики Грузия.