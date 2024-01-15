При взрыве в мебельном цехе в Баку погибли три человека

В мебельном цехе в Баку произошел взрыв. По информации Генеральной прокуратуры и Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, под завалами обнаружены тела трех погибших. Еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести.

Шесть пострадавших после оказания первой медицинской помощи были отпущены домой. Пациентам, остающимся в больнице, оказана необходимая медицинская помощь, их состояние стабильное, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям Уголовного кодекса Азербайджана – нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек; халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек.

«Для установления причины взрыва, размера ущерба, а также других обстоятельств, имеющих значение по делу, назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются», – говорится в сообщении азербайджанских ведомств.