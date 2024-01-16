Ника Гварамия пояснил, с какой целью идет в политику

Оппозиционный грузинский журналист Ника Гварамия, основатель телеканала «Мтавари архи», 15 января опубликовал в соцсети заявление, в котором он сообщает, что уходит в политику и выступает за создание широкого политического союза, который будет бороться за победу на парламентских выборах в октябре 2024 года.

Гварамия пишет, что «он готов разговаривать со всеми для достижения своих политических целей».

Депутат от оппозиции и бывший председатель оппозиционной парламентской фракции «Национальное движение» Хатия Деканоидзе в беседе с журналистами подтвердила, что ведет консультации как с Никой Гварамия, так и с бывшим председателем «Национального движения» Никой Мелия, который также собирается основать новую партию в феврале.

30 декабря 2023 года Ника Гварамия сообщил, что обсуждает вопрос политического партнерства с бывшим председателем «Национального движения». Однако члены команды Мелия не подтверждают, что ведут переговоры с другими политическими партиями. Они заявляют, что на данном этапе консультации проводятся только с конкретными лицами, передает JAM News.

«Многие СМИ звонили мне по поводу будущих политических конфигураций. Я не доступен для интервью, поэтому напишу здесь:

Преодоление 5%-ного барьера, парламентская фракция из десяти, двадцати человек мне совершенно неинтересны. Лично я готов пойти на всевозможные уступки ради достижения единства, включая односторонние уступки, если другим не хватит мужества, благоразумия и осознания общих интересов.

Меня интересуют перемены и новости. У меня были и должности, и влияние. Мне не нужно для этого возвращаться в политику. Я иду в политику, чтобы вместе менять [обстановку в лучшую сторону]. Я иду в политику, чтобы демократия и свобода стали необратимы раз и навсегда.

Я иду в политику, потому что мы хотим открыть путь новым людям в управление страной и максимально ускорить смену поколений в политической элите.

Я иду в политику, потому что считаю, что это необходимо здесь и сейчас.

Я иду в политику, потому что хочу усилить общую борьбу», – написал Ника Гварамия.

В мае 2022 года Ника Гварамия был приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в использовании служебного автомобиля для семейных нужд. 22 июня 2023 года президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании Ники Гварамия.

29 июня 2023 года Комитет по защите журналистов наградил Нику Гварамия Международной премией за свободу прессы. Он вошел в число четырех лауреатов этой ежегодной премии.