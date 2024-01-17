Глава МИД Грузии встретился в Давосе с министром иностранных дел Ирана

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили в рамках Всемирного экономического форума в Давосе провел ознакомительную встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на МИД Грузии.

Как сообщается, на встрече были подчеркнуты сложившиеся за годы добрососедские отношения между Грузией и Ираном.

«Министры рассмотрели вопросы двусторонних отношений, в том числе торгово-экономические связи, а также позитивный потенциал активизации контактов между людьми и сотрудничества в сфере культуры, образования и туризма. Разговор также коснулся обстановки и проблем в регионе. Внимание было акцентировано на необходимости устойчивого и стабильного развития региона», - говорится в информации.