Гахария: Иванишвили «сдали» его же однопартийцы

Бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария вновь вызвал основателя правящей «Грузинской мечты» на дебаты. Во время пресс-конференции Гахария также упомянул «трусливых мальчишек», которые «сдали» Бидзину Иванишвили.

«Я точно знаю, что трусливые мальчики во многом сдали Иванишвили. Они детально рассказали, как происходит процесс принятия решений. Он ведь это и сам очень хорошо знает. Мне, мол уже недостаточно консультаций с тремя людьми, чтобы управлять процессом… Вы видите, что сейчас происходит? Он прямо назвал людей, из-за недоверия к которым ему пришлось выйти из зоны комфорта», – сказал Гахария.

Член «Еврооптимистов» Хатия Деканоидзе призывает бывшего премьера Гахария поделиться с общественностью информацией о «преступном синдикате, который правит Грузией».

«Об этих разоблачениях он может поведать общественности, потому что нам нужны ответы на очень много вопросов. Например, как создавался преступный синдикат при правлении Бидзины Иванишвили», – говорит Деканоидзе.

На защиту Иванишвили встал Гурам Мачарашвили – лидер «Силы народа», входящей в парламентское большинство.

«Гахария попался в сеть, которую сам и расставлял, и это, к сожалению, его стиль. Любые его подобные высказывания в повседневной жизни служат лишь тому, чтобы как-то оставаться на плаву. Это высказывание обреченного политика, поэтому они нас не интересуют. Он не был ни на что способен, когда пришел в «Мечту», постепенно завоевал признание и популярность благодаря тому, что нам доверяют, а потом пошел на этот вероломный шаг», – сказал Мачарашвили.

Напомним, что ранее Гахария вызывал Бидзину Иванишвили на дебаты, после чего бывшие однопартийцы экс-премьера и лидера партии «За Грузию» выступили с критическими заявлениями в его адрес. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал его предателем, не заслуживающим внимание со стороны «человека, имеющего особые заслуги перед страной».