Apple заплатила в России штраф в размере более миллиарда рублей

Корпорация Apple заплатила антимонопольный штраф в размере более одного миллиарда рублей. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

Поводом для штрафа стало то, что Apple запрещала разработчикам приложений информировать клиентов о возможности оплаты покупок за пределами App Store и навязывала российским разработчикам необходимость использования в их приложениях платежных инструментов компании, утверждает российское ведомство.

Кроме того, как указывали в ФАС, Apple требовала от разработчиков удалять ссылки на свои интернет-ресурсы и менять функционал приложения таким образом, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты.

Федеральная антимонопольная служба сочла действия компании злоупотреблением доминирующим положением на рынке приложений.

Apple была оштрафована год назад. Штраф был оплачен 19 января 2024 года. Каким образом компания это сделала, не уточняется.

В октябре прошлого года Apple разрешила российским разработчикам встраивать в свои приложения для iOS и iPadOS возможность оплаты сторонними платежными системами. Решение было принято в связи с решением суда. Возможность вставлять внешние ссылки появилась только у разработчиков из России.