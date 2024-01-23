Партия Георгия Гахария будет самостоятельно участвовать в выборах 2024 года

Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария «За Грузию» не собирается ни с кем объединяться, и будет самостоятельно участвовать в парламентских выборах в октябре 2024 года, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Забудьте об этом. Их заставляет говорить страх - потому и говорят об этом … Пребывая в страхе, они пытаются втиснуть нас то туда, то сюда - рассказали они там какие-то сказки. Никаких объединений не будет. Мы пойдем на эти выборы в одиночку, и мы победим на этих выборах в одиночку», - заявил Гахария.

Часть опросов общественного мнения за последнее время показали, что у партии Гахария есть шанс преодолеть 5% барьер на выборах. Например, по опросу Edison Research, у Гахария было 8,8%. Опрос IRI дал намного меньше - 4%. Проправительственный опрос Gorbi дал Гахария всего 3%.

Гахария был премьером «Мечты», но неожиданно подал в отставку в феврале 2021 года, заявив о разногласиях с руководством партии по поводу ареста тогдашнего лидера ЕНД Ники Мелия. После этого он создал собственную партию. В правящей партии его называют предателем, а в рядах оппозиции Гахария не верят.