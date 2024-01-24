В Абхазии прошел митинг в связи с «безвозвратной потерей культурного наследия»

В сухумском сквере перед Государственным музеем состоялся траурный митинг в связи с «безвозвратной потерей культурного наследия абхазского народа».

Перед его началом деятели культуры Абхазии, представители общественности возложили цветы к могиле Александра Чачба-Шервашидзе, похороненного в сквере.

Напомним, что работы Чачба-Шервашидзе сгорели при пожаре в абхазской Национальной картинной галерее.

«Участники митинга с болью говорили о национальной трагедии, произошедшей в ночь на 21 января», – пишет агентство «Апсныпресс».

Александр Чачба-Шервашидзе скончался на 101-м году жизни в Монако, был похоронен в Ницце. В 1985 году в останки художника были перезахоронены в Абхазии. В 1958 году в письме своей дочери художник писал: «Несмотря на то, что остался без средств к существованию, отправляю все свои работы на родину…»

По предварительным оценкам, из четырех тысяч экспонатов галереи после пожара уцелели лишь около 150-200 работ.

По информации МВД самопровозглашенной республики, «рассматриваются все возможные версии возникновения пожара, вплоть до поджога.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что российские специалисты подключатся к реставрации работ, которые удалось спасти после пожара. В Национальном музее Грузии заявили, что готовы помочь с восстановлением экспонатов, пострадавших от пожара.