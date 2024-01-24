У Грузии новые послы в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании

Грузия назначила новых послов в Израиле, Китае, Кувейте и Иордании. Сегодня с новоназначенными дипломатами встретился премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Глава правительства обсудил с послами приоритетные направления сотрудничества со странами и планы на будущее, сообщают в Администрации правительства.

Послом в Израиле назначен Заза Канделаки – бывший посол Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве. Он сменил на этой должности Лашу Жвания. Последний сообщил в интервью информационному интернет изданию IPN, что намерен уйти в бизнес.

«У меня есть предложения со стороны Израиля, которые связаны с частной деятельностью и очень серьезными международными проектами, которые, наверное, должны многое изменить на Ближнем Востоке в ближайшем будущем», - сказал Жвания.

Уже бывший дипломат говорит, что грузинские власти предлагали ему стать послом в другой стране, были и предложения от МИД Грузии, однако он твердо решил уйти с госслужбы.

Что касается остальных трех послов – представлять Грузию в Кувейте будет Ношреван Ломтатидзе. С июня 2021 года он занимал должность директора Департамента международных экономических отношений МИД Грузии. На новой должности он сменит Константина Жгенти.

Послом Грузии в Китае стал Паата Каландадзе, до нового назначения он был чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах, на новой должности он сменит Арчила Каландия.

А послом Грузии в Иорданском Хашимитском Королевстве станет Арчил Джулиашвили, ранее занимавший пост посла Грузии в Индии. На новой должности он сменил Зазу Канделаки.