Индекс EaP: Грузия на третьем месте по сближению с Евросоюзом

Грузия занимает третье место среди шести стран Восточного партнерства по сближению с Евросоюзом, соответствующий индекс публикует Форум гражданского общества Восточного партнерства. Лидирует в индексе Молдова, на втором месте – Украина, Армения – на четвертом, на пятом – Азербайджан, на шестом – Беларусь.

Индекс Форума гражданского общества Восточного партнерства — это инструмент мониторинга, помогающий оценить эффективность и прогресс шести стран Восточного партнерства на пути к устойчивому демократическому развитию и европейской интеграции. В последнем индексе учитывается прогресс, достигнутый странами с сентября 2021 года по ноябрь 2023 года по трем направлениям: демократия, хорошее управление и верховенство закона; конвергенция политики и устойчивое развитие.

Что касается Грузии, в индексе поясняется, что государство претерпело регресс в показателях демократии, надлежащего управления и конвергенции политики.

«Показатели Грузии характеризовались значительной нисходящей траекторией, если не резким снижением во многих сферах, что отражает политическую поляризацию страны. Значительное снижение наблюдалось почти во всех тематических областях, отслеживаемых этим индексом (а именно, демократические права, выборы и политический плюрализм, борьба с коррупцией, механизмы защиты прав человека, подотчетность государства, независимые СМИ, государственное управление, рыночная экономика, свобода, безопасность и правосудие), окружающая среда и климатическая политика), за исключением свободы собраний», – говорится в документе.

«Омолодить» демократию в Грузии можно путем искоренения враждебной политической культуры и подотчетности властей, считают авторы доклада:

«Устранение неформального управления и олигархического влияния также является ключом к реализации демократических институтов, основанных на правилах, в соответствии с нормами членства в ЕС. В этот решающий момент страна теряет свой стратегический компас и основы своей внешней политики».

В документе также говорится, что стратегическое сотрудничество с Китаем может стать критической проблемой для ЕС в будущем.