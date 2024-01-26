Отключения света в Абхазии связали с ростом потребления юга России

В западной части самопровозглашенной республики Абхазия введены ограничения на поставку электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».

Ранее стало известно, что Абхазия начала получать российскую электроэнергию бесплатно, по «социальному перетоку». Однако абхазская сторона получила сообщение от оперативно-диспетчерского управления Юга России, что поставка электроэнергии с 26 по 31 января «не может быть реализована в полном объеме из-за ряда технических причин».

«Проблемы обусловлены ростом потребления Юга России, а также плановым ремонтом 4-го блока Ростовской АЭС и аварийных ремонтов генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме. Соответственно, из согласованной мощности российской стороной в размере 300 – 340 МВт будет предоставлено не более 240 МВт (с 08:00 час по 21:00 час). Дефицит мощности в Абхазии в эти часы, в том числе в утренние и вечерние пики, может составить 80-100 МВт. Дефицит потребления за эти часы будет составлять 1 040 – 1 300 тыс. кВт/ч электроэнергии, которые невозможно компенсировать поставками из комплекса ИнгурГЭС. Это связано с техническими ограничениями, обусловленными малым притоком воды в Джварское водохранилище и недостаточностью уровня воды в нём», – заявили в «Черноморэнерго».

Ограничения введены «до восстановления согласованного объема перетока из Российской Федерации в полном объеме».

Ранее, 21-23 января временные ограничения на поставку электроэнергии затронули всю территорию Абхазии.