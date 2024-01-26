Грузию сегодня посетит Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 26 января посетит с рабочим визитом Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

Пашиняна примет премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Состоится заседание грузино-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Визит Пашиняна заранее не анонсировался.

Пашинян посещал Грузию в октябре 2023 года для участия в Форуме шелкового пути. Тогда же состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана.

На прошлой неделе, выступая в рамках Давосского экономического форума, Ираклий Гарибашвили выразил надежду на то, что Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирное соглашение.