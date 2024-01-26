Выселение семьи с улицы Зандукели в Тбилиси отложено

Национальное бюро исполнения Грузии отложило выселение за долги семьи на улице Зандукели в Мтацминдаском районе Тбилиси. В ведомстве сообщили грузинской службе Радио Свобода, что между сторонами начался переговорный процесс.

Утром 26 января правоохранительные органы планировали выселить многодетную семью, проживающую из дома с «итальянским двориком», у станции метро Руставели.

«В семье инвалиды, маленькие дети и беременная женщина», – говорят представители движения «Хма» («Голос») – организации, выступающей против выселений жителей Тбилиси.

Часть горожан утром собралась во дворе, чтобы помешать процессу.

В Национальном бюро исполнения, между тем, сообщают, что процесс был отложен на несколько месяцев: «Переговоры продолжатся, и сторонам будет предоставлено дополнительное время для достижения соглашения».

Бюро ссылается на статью 31 закона «об исполнительном производстве». Согласно этой статье, если на месте выселения создана особая ситуация, «не соответствующая общим принципам и нормам морали», процесс может быть отложен на срок не более шести месяцев, на основании заявления должника.

Семья предлагает выплатить заемщику – микрофинансовой организации «Рико Кредит», в счет погашения существующего кредита — 32 тысячи долларов (20 тысяч — основной долг, 12 тысяч — начисленные проценты).

Дело было передано в Исполнительное бюро в 2018 году, с тех пор продолжаются переговоры с привлечением социального работника.