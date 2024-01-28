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В Душетском муниципалитете Грузии спасли 90 человек, блокированных снегопадом

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Спасатели эвакуировали 90 человек, блокированных снегопадом в горах на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

30 автомобилей застряли на дороге у села Рошка Душетского муниципалитета.

«После мобилизации соответствующей спецтехники все застрявшие в снегу граждане были благополучно доставлены в безопасное место», - сообщили в ведомстве.

Жизни и здоровью эвакуированных граждан в настоящее время ничего не угрожает.

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