В Душетском муниципалитете Грузии спасли 90 человек, блокированных снегопадом

Спасатели эвакуировали 90 человек, блокированных снегопадом в горах на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

30 автомобилей застряли на дороге у села Рошка Душетского муниципалитета.

«После мобилизации соответствующей спецтехники все застрявшие в снегу граждане были благополучно доставлены в безопасное место», - сообщили в ведомстве.

Жизни и здоровью эвакуированных граждан в настоящее время ничего не угрожает.