Абхазский ЦИК хочет внести в избирательный бюллетень графу «против всех»

Сегодня, 29 января, в парламенте самопровозглашенной республики Абхазия состоялось расширенное заседание комитета по государственно-правовой политике.

Как сообщает пресс-служба парламента, депутаты заслушали и обсудили информацию, представленную председателем Центральной избирательной комиссии Дмитрием Маршан и его коллегами – членами ЦИК Инной Кварчия и Алиасом Брандзия, которая касается практики применения конституционного закона «О выборах Президента Республики Абхазия».

Обобщив опыт своей работы в рамках избирательных кампаний, проходивших в предыдущие годы, ЦИК обратился в парламент с предложениями о внесении некоторых изменений в действующий закон «О выборах Президента Республики Абхазия».

Участники встречи рассмотрели ряд вопросов, связанных с подведением итогов выборов, в частности, с применением в избирательном бюллетене графы «Против всех», обсудили предложения по определению порога явки избирателей и другие уточнения, которые возможно внести в действующий закон, пишет информагентство «Апсныпресс».