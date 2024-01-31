Представители «Мечты» и оппозиции встретились с представителем Еврокомиссии

В офисе представительства ЕС в Грузии состоялась встреча представителей «Грузинской мечты» и оппозиции с представителем Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Адриан Кирали, сообщает SOVA.

По итогам встречи депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили заявил, что речь шла о проведении парламентских выборов 2024 года в свободных и справедливых условиях.

«Вопрос проведения выборов напрямую связан с политической коррупцией и правосудием, очевидно, мы сосредоточились на этих трех вопросах, из которых представитель правительства не ответил на два: это вопрос, связанный с реформой судебной системы, и вопрос борьбы с коррупцией. Также правящая команда хотела дискредитировать Венецианскую комиссию, на что они немедленно получили строгий ответ», - заявил оппозиционный депутат.

30 января с Андриан Кирали встретился спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.