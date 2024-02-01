В Южной Осетии разыскивают мужчину, стрелявшего в бывшую супругу

В Южной Осетии матери вернули двоих детей, которых прятал от нее бывший муж. Как сообщает пресс-служба МВД самопровозглашенной республики, дети возвращены матери, они здоровы.

«Вчера 31-летняя горожанка обратилась в дежурную часть МВД и сообщила, что ее бывший муж, 41-летний горожанин, пришел к ней домой и угрожает расправой. Мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в ногу бывшей супруге, после этого забрал с собой детей и скрылся в неизвестном направлений», – говорится в сообщении пресс-службы.

Оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого в противоправном деянии продолжаются, пишет агентство «Рес».

По информации «Сапы», мужчину, выстрелившего в бывшую супругу, накануне вечером обнаружили в частном доме в цхинвальском районе «Текстиль». В переговорах участвовал депутат Иван Сланов, который ранее уже помогал вернуть матери пропавшего ребенка.

Мужчине предложили добровольно сдаться милиции, но пока он находится в бегах.