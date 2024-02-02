«Ситуация сложная» – РФ прекращает «социальный переток» в Абхазию

Вице-президент самопровозглашенной республики Абхазия Бадра Гунба 2 февраля провёл расширенное совещание с главами районов и городов, руководителями силовых ведомств и членами правительства.

В ходе встречи обсуждались проблемы в сфере энергетики, а также промежуточные результаты борьбы с незаконной добычей криптовалют. О текущей ситуации в энергетической отрасли доложил генеральный компании «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, передает «Апсныпресс».

«Ситуация крайне сложная. 5 февраля заканчивается социальный переток электроэнергии из Российской Федерации», – сообщил он.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанба, веерные отключения электроэнергии – мера вынужденная и зависит от целого ряда причин.

«Это, по-прежнему, слабая собираемость за потребляемую электроэнергию, критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище, плановый ремонт 4-ого энергоблока на Ростовской АЭС и аварийные отключения генерирующего оборудования на Юге России, откуда Абхазия получает дополнительную электроэнергию», – сказал Нанба.

Ранее в «Черноморэнерго» рассказали, что российская сторона сократила поставки электроэнергии в Абхазию. Со второй половины января для абонентов введены временные отключения электроэнергии.

3 февраля ограничения будут введены по схеме – два часа в светлое время суток, два часа – ночью.