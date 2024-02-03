Инал Ардзинба: Абхазия заинтересована в участии в работе БРИКС в различных форматах

Перспективы участия представителей Абхазии в различных форматах работы БРИКС обсуждались во время онлайн-встречи министра иностранных дел самопровозглашенной республики Инала Ардзинба с руководителем экспертного совета БРИКС, представителем Российской Федерации в W20 Викторией Пановой.

Во встрече также участвовал председатель абхазского комитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба.

Председательство России в БРИКС началось с 1 января и продлится до 31 декабря текущего года. В общей сложности в рамках председательства РФ в БРИКС планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и тематической направленности во многих городах России, пишет информагентство «Апсныпресс».

«Группа БРИКС выступает за формирование более справедливой международной системы и финансово-экономической архитектуры. Важное значение в работе объединения представляет задача перехода к расчетам в национальных валютах», – сказал Ардзинба.

Глава абхазского МИДа подчеркнул заинтересованность республики в участии в различных форматах работы БРИКС в рамках председательства РФ. По мнению министра, перспективными форматами для участия Абхазии в работе БРИКС могут быть: встреча деловых сообществ, гражданский и академический форумы, молодежный форум и форум молодых дипломатов, спортивные игры БРИКС.

Российские коллеги выразили готовность к совместной проработке участия представителей Абхазии в форматах работы БРИКС.