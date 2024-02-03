Гудаури впервые принимает этап Кубка мира по сноуборд-кроссу

Грузинский горнолыжный курорт Гудаури впервые принимает этап Кубка мира в дисциплине сноуборд-кросс, сообщают «Новости-Грузия» со ссылкой на Агентство горных трасс.

Соревнования проводятся 3-4 февраля под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS). Участие в них принимают 90 спортсменов из 17 стран – США, Канада, Швейцария, Австрия, Андорра, Австралия, Нидерланды, Великобритания, Германия, Франция, Испания, Италия, Чехия, Бразилия, Япония, Корея, Украина.

От FIS на мероприятии присутствуют директор соревнований Уве Бейер и технический делегат Лукаш Лигоцкий.

Глава Агентства горных трасс Ираклий Бурчуладзе говорит, что благодаря этим соревнованиям Грузия сможет повысить узнаваемость своего главного зимнего курорта.

«Соревнования транслируют по всему миру на ведущих каналах, таких как EURO SPORT. Я надеюсь, что эти дни пройдут весьма успешно, потому что мы начали довольно хорошо… В плане подготовки все идеально, как показали нам два дня. Погода спокойная, никаких возражений по этому поводу мы не ожидаем», - заявил Ираклий Бурчуладзе.

В прошлом году другой грузинский курорт, Бакуриани, принимал чемпионаты мира по фристайлу, сноуборду и фри-ски. После этих соревнований Гудаури и Бакуриани были включены в ежегодный календарь FIS. В декабре 2023 года в Бакуриани также прошел Кубок мира по дисциплинам могул и парный могул.