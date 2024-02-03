Крым и Южную Осетию свяжут автобусным сообщением

Между Симферополем и Цхинвали планируют запустить сезонное автобусное сообщение. Об этом сообщил зампредседателя правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия Дзамболат Тадтаев по итогам встречи с руководством Крыма в Симферополе.

«Практически отработан со стороны Крыма вопрос организации автобусного сообщения Цхинвал-Симферополь. Мы со своей стороны этот вопрос доведем до конца и проинформируем о готовности», – сказал Тадтаев РИА «Новости Крым».

По его словам, автобусное сообщение планируется запустить летом. Предполагается, что маршрут будет сезонным.

Делегация югоосетинского правительства находится с рабочим визитом в Крыму. В пятницу стороны подписали положение о рабочей группе по вопросам реализации двустороннего соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также протокол заседания совместной рабочей группы по реализации соглашения, пишет информагентство «Рес».