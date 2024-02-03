«Платформа победы» обещает привести в Грузию мировые бренды, ушедшие из России

«Платформа победы», объединившая оппозиционные партии «Стратегия Агмашенебели» и «Единое национальное движение», в случае победы на парламентских выборах обещает привлечь в страну мировые бренды, которые ушли из России после начала войны в Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».

В оппозиции считают, что работу в этом направлении надо начинать уже сейчас. С рабочим визитом в США на этой неделе отправились председатель «Стратегии Агмашенебели» и лидер парламентской фракции «Нацдвижения» Тина Бокучава.

Накануне они провели встречи в Палате цифровой торговли (Chamber of Digital Commerce) – это организация, которая лоббирует вопросы криптоиндустрии в США, а сегодня посетили офис Microsoft.

«Какова цель? Мы хотим американских и европейских инвестиций в Грузии. Россия находится под санкциями, у Грузии есть шанс вывести закрытые там компании и создать высокооплачиваемые рабочие места. Правительство Грузии должно этим заняться, и поэтому мы хотим победить, мы хотим изменить несправедливость в стране, начать быстрое экономическое развитие, и мы обещаем, что в Грузию придет много американских и европейских инвестиций. С ними, максимум за четыре года, мы полностью победим безработицу как проблему номер один в Грузии», - сказал Вашадзе.

В правящей «Грузинской мечте» инициативу оппозиции не восприняли серьезно, а Вашадзе назвали «разнузданным популистом». «Это что-то вроде того, почему Грузия не запустила ракету в космос», - заявил ранее член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили.