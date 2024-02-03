В Тбилиси прошла акция в поддержку Палестины

В Тбилиси состоялся митинг в поддержку Палестины - против Израиля, сообщает Paper Kartuli. Лозунг акции - «No to genocide» («Нет - геноциду»). Это - четвертая акция солидарности в масштабах Грузии после нападения ХАМАС на Израиль.

В центре столицы у метро Руставели собрались десятки активистов, выступающих в поддержку жителей Палестины в израильско-палестинском конфликте. В руках активистов плакаты с надписями: «Free Palestine», «Palestine, you are the soul of our Soul», «Ты и во времена Холокоста сидел бы тихо» и другие. Активисты развернули в центре Тбилиси флаг Палестины.

Организаторы митинга - объединение арабских студентов в Грузии - заявили, что намерены объединять усилия, чтобы потребовать от Израиля прекратить «жестокое нападение на два миллиона мирных жителей Газы», передает SOVA.

«Больше никаких убийств детей. Больше никакой оккупации. Больше никакого апартеида. Больше никаких военных преступлений», - говорится в анонсе.