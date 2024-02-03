Акция-перформанс в поддержку задержанной активистки Наты Перадзе прошла в Тбилиси

В Тбилиси прошла акция в поддержку активистки Наты Перадзе, которую приговорили к пяти дням административного ареста за порчу иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Сторонники Перадзе сегодня собрались у главного полицейского управления Тбилиси. С собой они принесли плакаты с надписями «Солидарность Нате» и демонстративно облили синей краской изображения Сталина.
«Цель сегодняшней акции – выразить солидарность с Натой Перадзе, которая была задержана за порчу т.н. иконы Сталина. Задержание человека за такое означает русификацию, советизацию, с чем никогда не смирятся ни Ната Перадзе, ни общество. Этот пятидневный срок означает, что государство говорит, что посадит всех, кто протестует против Советского Союза в Грузии», - сказала журналистам одна из участниц акции.
- По решению Тбилисского городского суда, 2 февраля Перадзе задержали по обвинению в мелком хулиганстве и перевели в изолятор временного содержания в районе Дигоми. Сегодня «Ассоциация молодых юристов Грузии», представляющая ее интересы в суде, обжаловала это решение.
- Икона, на которой изображена Святая Матрона Московская, русская православная святая, благословляющая Сталина, вызвала бурю негодования, когда ее недавно обнаружили в главном храме Грузии, Свято-Троицком соборе Самеба.
- В середине января Перадзе разместила в Facebook трехсекундное видео, на котором видно икону, покрытую краской. Крайне правые группы начали требовать наказания активистки и угрожать ей убийством. Дошло до того, что около сотни человек пытались штурмовать дом Перадзе, однако тогда им помешала полиция.
- 18 января, через несколько дней после того, как картина была облита краской, в Патриархии Грузии сообщили, что в икону внесут изменения.
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