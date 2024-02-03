Акция-перформанс в поддержку задержанной активистки Наты Перадзе прошла в Тбилиси

В Тбилиси прошла акция в поддержку активистки Наты Перадзе, которую приговорили к пяти дням административного ареста за порчу иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Сторонники Перадзе сегодня собрались у главного полицейского управления Тбилиси. С собой они принесли плакаты с надписями «Солидарность Нате» и демонстративно облили синей краской изображения Сталина.

«Цель сегодняшней акции – выразить солидарность с Натой Перадзе, которая была задержана за порчу т.н. иконы Сталина. Задержание человека за такое означает русификацию, советизацию, с чем никогда не смирятся ни Ната Перадзе, ни общество. Этот пятидневный срок означает, что государство говорит, что посадит всех, кто протестует против Советского Союза в Грузии», - сказала журналистам одна из участниц акции.