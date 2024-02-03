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Азербайджанский новостной сайт AbzasMedia продолжит работу из изгнания

Пострадавший азербайджанский новостной сайт AbzasMedia продолжит работу из изгнания, несмотря на то, что все его руководство и несколько журналистов были заключены в тюрьму властями Азербайджана.

В четверг Abzas назначил ветерана азербайджанской журналистики Лейлу Мустафаеву главным редактором. Этот шаг, как предполагается, был одобрен основателями сайта.

«Правительство истощило ресурсы AbzasMedia, арестовав его сотрудников, и в результате репрессивной обстановки стало невозможным осуществлять деятельность из Азербайджана», - говорится в заявлении AbzasMedia, добавляя, что новая редакционная команда будет «разбросана по разным странам Европы», передает SOVA.

Лейла Мустафаева - журналист-расследователь, в настоящее время проживающая в Германии. Мустафаева стала широко известна благодаря своей журналистской деятельности, связанной с заключением в тюрьму ее мужа, журналиста Афгана Мухтарлы. Мустафаева одной из первых сообщила о том, что правительство Грузии было причастно к похищению и аресту Мухтарлы из Тбилиси по приказу правительства Азербайджана, что позже подтвердил бывший высокопоставленный сотрудник грузинской службы безопасности. Мустафаева также основала проект Fakt Yoxla, занимающийся мониторингом СМИ.

В своем заявлении AbzasMedia также поблагодарила сторонников.

«Спасибо за ваше понимание и поддержку в это трудное время. AbzasMedia будет продолжать предоставлять точные и непредвзятые новости, сохраняя принципы журналистики даже в нынешних условиях», - говорится в заявлении.

Написав в Facebook после назначения главным редактором, Мустафаева поклялась доказать правоту их дела. Мустафаева также сообщила, что несколько ведущих международных медиа-организаций, во главе с французской ForbiddenStories, согласились помочь в продолжении работы AbzasMedia, в том числе France 24, Guardian, Le Monde, OCCRP, Der Standard и другие.

В конце ноября полиция Азербайджана арестовала пятерых членов AbzasMedia и обвинила их в контрабанде иностранной валюты. Среди них были директор и основатель Ульви Гасанли, главный редактор Севиндж Вагифкизи, заместитель директора Махаммад Какалов, а также журналисты Хафиз Бабали, Наргиз Абсалямова и Эльнара Гасымова.

Позже Ильхамиз Гулиев, бывший сотрудник полиции и правозащитник, давший интервью AbzasMedia, был арестован по обвинению в хранении наркотиков. С тех пор азербайджанские власти также арестовали нескольких блогеров.

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