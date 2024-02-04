Протестующие в Тбилиси требуют ввести мораторий на выселение должников

Акция против «ростовщичества» прошла сегодня, 4 февраля, в Тбилиси. Сотни человек требовали, чтобы власти Грузии ввели мораторий на выселение должников, пишет агентство «Новости-Грузия». В митинге приняли участие студенты, гражданские активисты, общественные деятели и граждане, которым грозит выселение за долги.

Протестующие собрались у первого корпуса Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили, а оттуда провели шествие к парламенту Грузии. В начале колонны несли большой плакат с надписью «Не выселяйте». Другие протестующие держали баннеры: «Нет ростовщичеству! Народ против выселения», «Шум заглушит всех ростовщиков», «Банкиры сосут кровь, как вампиры», «Студенты против выселения» и так далее.

«Мы требуем объявить мораторий, остановить выселения на основе законодательства. Парламент очень легко может сделать это. Для того, чтобы мы и страна нашли время для более системных реформ и пока реформы идут, людей не должны выселять. Нам нужны реформы на уровне регулирования контрактов, нам нужны реформы на уровне функций Национального банка», - сказал один из участников митинга Вахушти Менабде.

Протесты против «ростовщичества» начались в Тбилиси 23 января. В тот день судебные приставы с помощью чрезвычайных служб и полиции выселили семью Марины Харатишвили из квартиры на улице Кекелидзе. Выселение проходило на фоне столкновений с правоохранителями, задержаны были 20 человек.

Этот случай привлек беспрецедентное внимание к условиям кредитования в Грузии, роли частных кредиторов и коммерческих банков, а также действий правительства.