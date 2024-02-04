Сборная Грузии по регби выиграла у Германии первый матч Чемпионата Европы (ЧЕ) со счетом 28:17. Дебют англичанина Ричарда Кокерилла на посту главного тренера «Борджгалоснеби» оказался успешным, отмечает Общественный вещатель Грузии.

Игра началась с преимуществом грузинской команды - грузинские спортсмены открыли счет на 10-й минуте. Немцы нарушили правила игры - штрафное лело принесло Грузии 7 очков.

На последних минутах первого тайма грузинские регбисты атаковали с большой силой и в итоге выиграли тайм со счетом 14:10.

В начале второго тайма сборная Грузии увеличила разницу в счете – капитан команды Мераб Шарикадзе увенчал свою сотую встречу со сборной, забив лело, а Маткава точно реализовал штрафной - 21:10.

В итоге сборная Грузии сумела выиграть матч и победой открыла новый сезон Чемпионата Европы по регби.

Следующие два матча «Борджгалоснеби» проведут в Тбилиси – 10 февраля. Сборная Грузии выступит на поле против Нидерландов, а 17 февраля - против Испании на стадионе «Авчала».