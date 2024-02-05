Свидетели по делу Джабиева дали показания в Цхинвальском городском суде

В Цхинвальском городском суде сегодня, 5 февраля, прошло пятое заседание по резонансному уголовному делу по факту смерти жителя самопровозглашенной республики Южная Осетия Инала Джабиева. На судебное заседание были вызваны 10 свидетелей, из них на слушание явились пять человек.

Суд начал допрос с бывшего сотрудника ГОВД Владислава Габатова, который 25 августа 2020 года заступил на суточное дежурство.

«Тогда в камере находился Инал Джабиев, его состояние было обычным. Я не заметил на нём никаких побоев, и он ни на что не жаловался. Помню, что в тот день примерно в обед Джабиева забирали в суд и потом привезли обратно. К нему заходили оперативники, которые работали над его делом. В суд его доставили СОБР и сотрудник криминальной милиции – Ацамаз Наниев», - сказал он.

Как объяснил свидетель, Джабиева направили в суд из-за обнаружения в крови следов марихуаны. Он дополнил, что в период нахождения в камере временного заключения Джабиева его посещали Алборов и Наниев, но в камеру они не заходили.

«Их разговор длился порядка 10 минут. Следующий раз я заступил на дежурство 28 августа. Тогда предыдущий дежурный мне сказал, что на Джабиева есть постановление о задержании, датируемое 27 августа. 28 августа примерно в 9:30 в дежурную часть зашёл Ацамаз Наниев и сказал, что сотрудники СОБР отвезут Джабиева. Они прибыли, зашли в камеру, надели на него наручники и вывели из здания», - рассказал Габатов.

По его словам, позже поступило сообщение из приемного отделения больницы о том, что к ним доставлен труп неизвестного. После он направил опергруппу в медучреждение, вследствие чего стало известно, что умершим был Джабиев.

Следующим свидетельские показания дал Вильям Гулдаев. По его словам, он не может вспомнить точные даты, но он первым сообщил о смерти Джабиева экс-министру внутренних дел Игорю Наниеву.

«В это время в здании МВД находился Джумбер Бибилов, и когда Наниев выходил из кабинета, они пересеклись. Наниев спросил, что случилось, на что Бибилов ответил, что Джабиев отпросился в уборную, потом ему стало плохо, и он упал. Далее его доставили в больницу», - сказал Гулдаев.

Как рассказал суду еще один свидетель по делу Гамлет Тедеев, 28 августа он был ответственным по ОВД: «В тот день дежурный мне сообщил, что в больницу был доставлен труп. Мы направили опергруппу и после выехали туда сами. Я не знал, что Джабиев содержался у нас».

В связи с существенными расхождениями слов свидетеля с показаниями, которые давались в ходе предварительного следствия, гособвинитель зачитал показания, которые свидетель давал ранее, после чего Тедеев их подтвердил.

К свидетелю Андрею Джибалову вопросов не было ни у гособвинения, ни у стороны защиты. Его спрашивали только сами обвиняемые.

Подозреваемые по делу выразили недовольство в связи с тем, что в суд вызываются свидетели, которые не владеют существенной информацией по делу и не сообщают суду ничего нового. По их мнению, данный факт является намеренным затягиванием рассмотрения уголовного дела, пишет информагентство «Рес».

Следующее судебное заседание назначено на 12 февраля, на которое суд вызовет 10 свидетелей. Всего по резонансному уголовному делу проходят порядка 100 свидетелей, из которых 15 уже были допрошены судом.