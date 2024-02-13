В Эргнети состоялась 117-я встреча в рамках МПРИ

В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 117-я встреча в рамках МПРИ (Механизм по предотвращению и реагированию на инциденты, IPRM, The Incident Prevention and Response Mechanism), сообщает SOVA со ссылкой на СГБ Грузии.

Участники обсудили все значительные инциденты, зафиксированные вдоль линии де-факто грузино-осетинской границы и в самопровозглашенной республике Южная Осетия с последней встречи.

«Представители СГБ Грузии в очередной раз решительно потребовали наказать представителей российских оккупационных сил, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури у села Кирбали. Представители центральных властей подняли вопрос об освобождении всех лиц, незаконно содержащихся в заключении, а также решительно осудили незаконные действия, выявленные в период между заседаниями, а именно - факты незаконной бордеризации», - говорится в сообщении Службы госбезопасности Грузии.

На встрече обсудили гуманитарные проблемы, с которыми сталкиваются жители у линии разделения, и возможности их решения.

Очередная встреча в Эргнети в рамках МПРИ состоится 20 марта 2024 года.

В свою очередь, представитель Цхинвали Егор Кочиев заявил, что югоосетинские власти настаивают на выводе грузинских полицейских с «территории села Уиста и снятии незаконно установленного там поста». Он отметил, что Тбилиси «не хочет идти навстречу и использует терминологию и доводы, не имеющие никакого решающего значения». Кочиев отметил, что наблюдается тенденция снижения фактов «нарушений» на разделительной линии.

Последняя встреча в Эргнети состоялась 13 декабря 2023 года. Главной темой обсуждения было убийство представителями оккупационных сил РФ Тамаза Гинтури у села Кирбали 6 ноября 2023 года.