Депутат от «Мечты»: нельзя сравнивать Навального с Саакашвили

Представители правящей партии Грузии сделали первые комментарии о смерти Алексея Навального, сообщает SOVA. Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, вспоминая о российском политике, решил упомянуть прежнюю власть и «сотни погибших узников в тюрьмах» до 2012 года. Он также отреагировал на сравнение Саакашвили и Навального.

«Как можно посметь, если у тебя есть хоть немного морали, сравнивать (Навального с Саакашвили), когда сегодня этот преступник – Саакашвили отбывает наказание в 2-комнатном номере, и, пожалуйста, «загуглите», что это за так называемая камера, в которой сидел Навальный во время своего заключения.

Просто «погуглите», сравните эти фото: 2-комнатный номер Саакашвили и так называемую камеру Навального. Камера, в которой он отбывал наказание, между ними визуальная разница. Разница есть во всем - от причин заключения до условий содержания этих двух людей.

Вы, наверное, понимаете, что это очень безнравственно и это спекуляция сравнивать Навального и Саакашвили – создателя такой системы, где заключенные умирают при неопределенных обстоятельствах», - сказал Мдинарадзе.

На уточняющий вопрос журналистов: является ли Навальный жертвой путинского режима, Мдинарадзе ответил:

«Чьей жертвой он может еще быть? Не будет же он жертвой Саакашвили? Навальный не сидел в грузинской тюрьме до 2012 года, чего вы хотите добиться?» - заявил Мдинарадзе.