Грузия присоединилась к системе радиационного мониторинга МАГАТЭ

Грузия присоединилась к системе радиационного мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

Международная система радиационного мониторинга (IRMIS) обрабатывает данные со станций и в режиме реального времени отображает информацию об уровнях радиации на карте. Это позволяет местным чрезвычайным службам оценить и минимизировать любые потенциальные риски для здоровья человека и окружающей среды.

Чтобы обеспечить доступ МАГАТЭ к данным грузинских станций мониторинга радиационного фона, на приборах было установлено специальное программное обеспечение.

«Включение в систему IRMIS подтверждает приверженность Грузии международному сотрудничеству и международно-правовому режиму, регулирующему сферу ядерной и радиационной безопасности», - заявила глава Агентства по ядерной и радиационной безопасности Грузии Хатия Джикуридзе, передает агентство «Новости-Грузия».

IRMIS существует с 2016 года. Грузия присоединилась к системе вместе с Албанией, став ее 50-м членом.