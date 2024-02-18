Глава МИД Грузии встретился с координатором США по санкциям О’Брайеном

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ведомство. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства Грузии и США.

«Стороны обменялись мнениями о региональной безопасности, мирной инициативе Грузии, ситуации на оккупированных территориях. Они говорили о мирной политике урегулирования конфликтов и роли международных партнеров в этом процессе.

Было подчеркнуто успешное отраслевое сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией, в том числе с точки зрения выполнения международных обязательств, и в этой связи был отмечен успешный визит господина О’Брайена в Грузию в прошлом году», - говорится в сообщении МИД, передает SOVA.

Дарчиашвили и О’Брайен обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления сотрудничества в различных направлениях.