Глава МИД Грузии встретился с координатором США по санкциям О’Брайеном

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О’Брайеном в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ведомство. Стороны обсудили вопросы стратегического партнерства Грузии и США.
«Стороны обменялись мнениями о региональной безопасности, мирной инициативе Грузии, ситуации на оккупированных территориях. Они говорили о мирной политике урегулирования конфликтов и роли международных партнеров в этом процессе.
Было подчеркнуто успешное отраслевое сотрудничество между Соединенными Штатами и Грузией, в том числе с точки зрения выполнения международных обязательств, и в этой связи был отмечен успешный визит господина О’Брайена в Грузию в прошлом году», - говорится в сообщении МИД, передает SOVA.
Дарчиашвили и О’Брайен обменялись мнениями о путях дальнейшего укрепления сотрудничества в различных направлениях.
- В Германии 16-18 февраля проходит ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Грузию официально представляет глава МИД Илья Дарчиашвили. В Мюнхене по официальному приглашению организаторов форума находится и президент Грузии Саломе Зурабишвили, которую партия власти после ее самовольного европейского турне не признает президентом Грузии.
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