Представители власти Грузии почтили память погибших в 1921 году юнкеров

23 февраля в Грузии отмечают День памяти юнкеров, павших в боях с Красной армией в 1921 году. Представители законодательной и исполнительной власти почтили их память, возложив венки к мемориалу у здания парламента в Тбилиси.

«Этот день напоминает нам об оккупации наших территорий. Эта оккупация продолжается и по сей день, и самоотверженную борьбу юнкеров против оккупации, конечно, нельзя забывать, необходимо довести до конца дело полного освобождения нашей страны от оккупации, которое должно закончиться объединением нашей страны», - заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

На церемонии также присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр столицы Каха Каладзе и другие представители власти.

Президента Грузии на церемонию не приглашали, сообщил Папуашвили. На вопрос представителей СМИ, связано ли это с несостоявшимся импичментом Саломе Зурабишвили, спикер парламента ответил:

«Что касается нарушения ею Конституции и решения парламентского большинства об импичменте, вердикта Конституционного Суда – это другой вопрос. Что касается сегодняшнего дня еще раз повторю, что в прошлом году её пригласили, она не появилась на этом мероприятии, а в этом году её участие не рассматривалось», - заявил Папуашвили.

Между тем, в пресс-службе президента Грузии сообщили, что Саломе Зурабишвили возложит венки к мемориалу юнкеров, погибших в феврале 1921 года, в Коджори, а также к мемориальной доске у здания парламента.