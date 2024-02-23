Югоосетинский Минкульт перечислил абхазской картинной галерее 145 тысяч рублей

Министерство культуры самопровозглашенной республики Южная Осетия перечислило Национальной картинной галерее Абхазии 145 тысяч рублей.

Выделенные средства зачислены на спецсчет абхазского Минкульта, передает «Апсныпресс».

Врио руководителя абхазского ведомства Динара Смыр поблагодарила главу югоосетинского Минкульта Раду Дзагоеву и творческую интеллигенцию «за проявленную инициативу и поддержку братского народа».

Напомним, что 21 января пожар уничтожил почти весь фонд Абхазской картинной галереи.