Телавский аэропорт «Мимино» построит автор батумского MсDonald’s

Телавский аэропорт «Мимино» построит автор батумского MC Donald’s архитектор Георгий Хмаладзе, сообщает bm.ge.

Компания Khmaladze Architects разработает концепцию дизайна и проект нового объекта в регионе Кахетия. Проект будет реализован за 296 000 лари.

Хмаладзе является автором проектов офиса Meama, Alliance Highline, Bioli Villas и батумского MсDonald’s.

В сентябре 2023 года тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что правительство на месте исторического аэродрома в Телави построит аэропорт. Сообщалось, что своего первого пассажира Телавский аэропорт примет в мае-июне 2024 года, пишет SOVA.

Бюджет проекта составляет до 30 млн лари. Полностью будет обновлена взлетно-пасадочная полоса - ее расширят до 1 700 метров, будут установлены современные навигационные системы, обновлена вся инфраструктура.

А в начале июня прошлого года бывший глава правительства заявил о строительстве на территории Вазиани нового аэропорта международного класса.