В мире проходят акции в поддержку Украины

Во многих странах мира в субботу 24 февраля проходят акции в поддержку Украины.

В столице Чехии Праге несколько тысяч человек прошли маршем с антивоенными плакатами и флагами Евросоюза и Украины по городу. Шествие закончилось митингом на Староместской площади в центре города.

Перед собравшимися выступил президент Чехии Петр Павел. "Мы хотим, чтобы Россия покинула Украину и позволила ей свободно развиваться", — заявил президент. Павел поблагодарил всех чешских волонтёров, которые помогают Украине.

В Берлине у Бранденбургских ворот на акцию солидарности с Украиной пришли более трёх тысяч человек. Участники митинга несли украинские флаги, транспаранты и плакаты с лозунгами "Россия всегда лжёт", "Дьявол в Кремле", "Россия – террористическое государство".

В Варшаве около сотни человек с плакатами, антивоенной российской символикой и украинскими флагами собрались у посольства России.

В Тбилиси участники акции собрались у секции интересов России при посольстве Швейцарии. Несколько сотен человек скандировали "Мир Украине" и "Россия будет свободной", а также держат плакаты "Путин – военный преступник", "Нет войне" и другие.

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