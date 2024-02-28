Грузия выдала Армении предполагаемого наркодилера

Грузия удовлетворила ходатайство генпрокуратуры Армении о выдаче армянским правоохранительным органам гражданина, который разыскивался по подозрению в реализации крупных партий наркотиков через Telegram.

Как заявили в армянской генпрокуратуре, гражданин Г.Г. обвиняется в том, что совместно с другими лицами, с 2019 года посредством созданных в Telegram и управляемых онлайн магазинов реализовал крупные партии кокаина, метамфетамина, ЛСД, марихуаны и МДМА; легализовал (отмывал) финансовые средства в особо крупных размерах – на 1 млрд. 155 млн. 518 тыс. драмов (около $2,9 млн.).

По поручению генпрокуратуры, сотрудники полиции Армении доставили Г.Г. в Ереван.

Ранее директор Департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе сообщил, что за два неполных месяца 2023 года в Грузии были задержаны 270 человек по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, среди них 27 наркоторговцев.