В Тбилиси прошла акция в память об Алексее Навальном

В Тбилиси прошло мероприятие, посвященное памяти Алексея Навального. Сторонники российского политика собрались у секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии, сообщает SOVA.

«Мы не устраиваем митинги 1 марта - это вечер памяти и скорби», - ранее написали организаторы мероприятия в соцсети.

Сегодня Алексея Навального проводили в последний путь в Москве, российского оппозиционного политика похоронили на Борисовском кладбище.

Напомним, 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) сообщила о смерти Алексея Навального. Тело Алексея Навального передали его матери Людмиле Навальной на девятый день после смерти политика, 24 февраля. Власти РФ отказывались выдавать тело, объясняя это тем, что идет доследственная проверка.