Цхинвальский суд арестовал часть имущества бывшего генпрокурора Джагаева

Цхинвальский городской суд частично удовлетворил ходатайство следователя прокуратуры о наложении ареста на недвижимое имущество бывшего генпрокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмага Джагаева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Судебное заседание прошло в пятницу под председательством судьи Инала Тибилова.

Следствие ходатайствовало о наложении ареста на имущества Джагаева – на два дома в столице республики. Заявленное ходатайство суд постановил удовлетворить частично со ссылкой на часть 4 статьи 115 УПК РФ и наложить арест на объект недвижимого имущества, расположенного в Цхинвали, по адресу 13 Коммунаров, дом 19. В основной части ходатайства суд отказал, так как дом, расположенный на улице Чочиева, был признан единственным жильем Джагаева, пригодным для проживания.

Часть 4 статьи 115 УПК РФ гласит, что арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с гражданским процессуальным кодексом РФ не может быть обращено взыскание. Далее из статьи 446 гражданского процессуального кодекса России следует, что «взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на жилое помещение, которое является единственным пригодным для постоянного проживания должника и его семьи».

Было отмечено, что суду не были предоставлены материалы об имеющемся у Джагаева еще каком-либо жилье, пишет информагентство «Рес».

Кроме того, в ходе еще одного судебного заседания в пятницу городской суд постановил ходатайство следователя прокуратуры об избрании меры пресечения под стражу в отношении Джагаева, обвиняемого в превышении должностных полномочий, оставить без удовлетворения.