В Грузии число иностранных студентов увеличилось на 22,5%

Согласно данным Национальной службы статистики в высших учебных заведениях Грузии учатся 30 701 иностранных студентов, их число увеличилось на 22,5% за последний учебный год.
В 2022-2023 учебном году в грузинских вузах обучались 25 069 иностранных студентов.
Грузстат публикует и список стран, из которых чаще всего студенты приезжают учиться в Грузию:
- Индия – 16 357 студентов
- Иордания - 2 104 студентов
- Израиль - 1904 студента
- Египет - 1073 студента
- Великобритания - 1007 студентов
- Судан - 993 студента
- Нигерия - 856 студентов
- Азербайджан - 806 студентов
- Россия - 783 студента
- Ливан - 733 студента
В целом за 2023-2024 учебный год количество студентов в высших учебных заведениях Грузии составило более 177 тысяч, что на 10,2 процента больше, чем в предыдущем учебном году, пишет SOVA.
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