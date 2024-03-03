В Грузии число иностранных студентов увеличилось на 22,5%

Согласно данным Национальной службы статистики в высших учебных заведениях Грузии учатся 30 701 иностранных студентов, их число увеличилось на 22,5% за последний учебный год.

В 2022-2023 учебном году в грузинских вузах обучались 25 069 иностранных студентов.

Грузстат публикует и список стран, из которых чаще всего студенты приезжают учиться в Грузию:

Индия – 16 357 студентов

Иордания - 2 104 студентов

Израиль - 1904 студента

Египет - 1073 студента

Великобритания - 1007 студентов

Судан - 993 студента

Нигерия - 856 студентов

Азербайджан - 806 студентов

Россия - 783 студента

Ливан - 733 студента

В целом за 2023-2024 учебный год количество студентов в высших учебных заведениях Грузии составило более 177 тысяч, что на 10,2 процента больше, чем в предыдущем учебном году, пишет SOVA.