Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Грузии число иностранных студентов увеличилось на 22,5%

Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили (иллюстративное фото)
Тбилисский государственный университет им. Иване Джавахишвили (иллюстративное фото)

Согласно данным Национальной службы статистики в высших учебных заведениях Грузии учатся 30 701 иностранных студентов, их число увеличилось на 22,5% за последний учебный год.

В 2022-2023 учебном году в грузинских вузах обучались 25 069 иностранных студентов.

Грузстат публикует и список стран, из которых чаще всего студенты приезжают учиться в Грузию:

  • Индия – 16 357 студентов
  • Иордания - 2 104 студентов
  • Израиль - 1904 студента
  • Египет - 1073 студента
  • Великобритания - 1007 студентов
  • Судан - 993 студента
  • Нигерия - 856 студентов
  • Азербайджан - 806 студентов
  • Россия - 783 студента
  • Ливан - 733 студента

В целом за 2023-2024 учебный год количество студентов в высших учебных заведениях Грузии составило более 177 тысяч, что на 10,2 процента больше, чем в предыдущем учебном году, пишет SOVA.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG