Президент Грузии встретилась с послами стран ЕС и США

Президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с послами Евросоюза и США, сообщает Администрация главы государства.

На встрече обсуждались цель и важность инициативы Зурабишвили «Платформа единства для Европы», а также важность вовлечения граждан Грузии и диаспоры за рубежом в выборы и важность их участия.

Отмечается, что стороны обсудили важность участия долгосрочных наблюдательских миссий в парламентских выборах, которые состоятся в Грузии 26 октября, пишет SOVA.

Напомним, выступая в парламенте страны, президент Грузии предложила создать хартию будущего - «Платформу единства для Европы». Саломе Зурабишвили пояснила, что в нынешней ситуации стране необходимо видеть будущее и единство.

Это, считает глава государства, формула выхода из сложившегося политического тупика. Зурабишвили подчеркивает, что она не намерена становиться лидером оппозиции и что ее инициатива - это попытаться объединить все политические силы - как позиции, так и оппозиции.

Кроме партии «За Грузию», от сотрудничества в этом формате отказались в партии «Европейская Грузия» (Гига Бокерия) - политики считают, что на данном этапе вопрос требует больше конкретики.

Свое желание присоединиться к инициативе президента Саломе Зурабишвили зафиксировали партии: «Национальное движение» (партия Саакашвили), которое считает помилование Михаила Саакашвили фундаментальным вопрос коммуникации с президентом, «Гирчи - больше свободы» (Джапаридзе), «Граждане» (Алеко Элисашвили), «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе), «Лело» (Мамука Хазарадзе), «Европейские демократы» (партия Пааты Давитая), политик и медиаменеджер, основатель оппозиционного канала Mtavari Arkhi Ника Гварамия.

Но на данном этапе еще не все политические силы и группы зафиксировали свою позицию по этому вопросу.