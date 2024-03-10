Епископ Яков: Бог создал мужчину и женщину, отмахиваться от этого - предательство

Епископ Бодбийский Яков заявил, что Бог создал человека - мужчину и женщину, избегать разговоров об этом - предательство. Архиепископ считает, что политики в Грузии должны зафиксировать свою позицию по этому вопросу. Так представитель грузинского высшего духовенства коснулся намерения партии власти принять закон, запрещающий ЛГБТ-пропаганду в Грузии, пишет SOVA.

«Мы не должны говорить на темы, которые загрязняют разум. Имея сына и девочку, вы радуетесь, а потом, оказывается, она сама выбирает, кто она - мальчик или девочка. Это должно обсуждаться в грузинском обществе сегодня, эта тема должна быть закрыта для грузин, потому что это - большая чушь.

В других странах, если они хотят быть таковыми, то пусть они сами будут подотчетными Богу. Мы же с древних времен знаем, что человек был создан Богом как мужчина и женщина. Все прекрасны, и Адам, и Ева, соответственно, их поколение. Мир испорчен, и рано или поздно они придут к нам и скажут, мол, и вы это делайте. Мы должны решить, чего и как мы хотим. Вы - родители и <спрашиваю вас> хотите ли вы такой свободы? Нормально ли для мужчины говорить, что я - не мужчина, а для женщины говорить, что я - не женщина?», - проповедует Яков.

Архиепископ указал, что «в других странах» есть понятия мужской, женский и средний род. Все это, отметил он, привело к тому, что эти люди «не могут больше понять свою половую принадлежность».

«Поэтому наши политики - будет это нынешнее правительство или если Миша захочет прийти в будущем, - должны заявить, как они на это смотрят. Скажу вам прямо, те, кто неохотно говорит на эту тему сегодня, - обычные предатели», - сказал архиепископ Яков.