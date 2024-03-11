Грузия направила в Бельгию и ФРГ запрос на арест и экстрадицию Адеишвили

Прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили, бывшего министра юстиции времен Михаила Саакашвили, сообщили в пресс-службе ведомства.
Это произошло после того, как Адеишвили в статусе советника генерального прокурора Украины появился на парламентских слушаниях в Германии. Затем стало известно о его поездке в Брюссель. В МИД сегодня по этому поводу были приглашены послы ЕС и Германии.
Правительство Грузии сделало сразу два заявления. Одно было адресовано Киеву - о том, что высокие посты в Украине «занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления», второй адресат - Евросоюз, в заявлении говорилось, что «прием Зураба Адеишвили в ЕС и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства». А премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал визит Адеишвили в Брюссель «нападением на европейские ценности», передает телеграм-канал «Новости-Грузия».
- После смены власти в Грузии в 2012 году Адеишвили, который был одним из самых влиятельных министров в правительстве Саакашвили, вместе с семьей покинул страну и проживал за границей. В последние годы он переехал в Украину.
- Суд в Грузии вынес Адеишвили заочные приговоры по нескольким уголовным делам, в том числе по делу о банкротстве банка «Карту», принадлежащего основателю «Грузинской мечты», миллиардеру Бидзине Иванишвили. С 2013 года прокуратура Грузии объявила Зураба Адеишвили в розыск по ряду обвинений, но не смогла добиться его экстрадиции. В 2015 году Интерпол прекратил международный розыск Адеишвили по «красному циркуляру», спустя два года после его издания.
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