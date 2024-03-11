Грузия направила в Бельгию и ФРГ запрос на арест и экстрадицию Адеишвили

Прокуратура Грузии направила в Бельгию и Германию запрос на арест и экстрадицию Зураба Адеишвили, бывшего министра юстиции времен Михаила Саакашвили, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это произошло после того, как Адеишвили в статусе советника генерального прокурора Украины появился на парламентских слушаниях в Германии. Затем стало известно о его поездке в Брюссель. В МИД сегодня по этому поводу были приглашены послы ЕС и Германии.

Правительство Грузии сделало сразу два заявления. Одно было адресовано Киеву - о том, что высокие посты в Украине «занимают люди, находящиеся в розыске или осужденные за различные преступления», второй адресат - Евросоюз, в заявлении говорилось, что «прием Зураба Адеишвили в ЕС и Германии подрывает представление о том, что европейская бюрократия верна идее правового государства». А премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал визит Адеишвили в Брюссель «нападением на европейские ценности», передает телеграм-канал «Новости-Грузия».