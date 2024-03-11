Карасин: Россия заинтересована в прагматичном диалоге с Грузией

«Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами», - заявил глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин в интервью ТАСС.

По его словам, положительные результаты, достигнутые за последние 11 лет в ходе неформального диалога со спецпредставителем премьера Грузии по вопросам отношений с РФ Зурабом Абашидзе, будут востребованы и после назначения на эту должность Георгия Каджая.

«Убежден, что эти наработки будут востребованы и впредь. Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами», - сказал сенатор.

Он напомнил, что в 2012 году руководство России без колебаний поддержало предложенный властями Грузии курс на нормализацию двусторонних отношений, был создан неформальный диалоговый механизм «для деполитизированного обсуждения различных аспектов взаимодействия с акцентом на торгово-экономические связи, транспортное сообщение, гуманитарные контакты».

«Поручено это было нам с Зурабом Ираклиевичем Абашидзе, который с тех пор более 11 лет являлся бессменным спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. Состоялось 26 встреч, в основном очных (во времена пандемии - по видео-конференц-связи), постоянный контакт поддерживался в дистанционном формате», - отметил Карасин.

По его мнению, за прошедшие годы удалось сделать немало. В частности, как сказал Карасин, в ходе встреч неоднократно затрагивались вопросы облегчения условий для общения между жителями России и Грузии, велась последовательная работа над созданием условий для либерализации визового режима, введенного в 2000 году в отношении граждан Грузии.

«Соответствующие послабления осуществлялись в несколько этапов. Наконец, в мае 2023 года указом президента России визы для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию были отменены. Тогда же было возобновлено временно отмененное за четыре года до этого прямое авиасообщение», - напомнил Карасин.