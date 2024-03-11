Алан Гаглоев разъяснил вопрос лишения гражданства РФ трех депутатов

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев прокомментировал вопрос лишения российского гражданства трех депутатов парламента - Гарри Мулдарова, Давида Санакоева и Дзамболата Медоева. Глава республики отметил, что все началось с деятельности комиссии по делимитации и демаркации де-факто грузино-осетинской границы, созданной экс-президентом Анатолием Бибиловым, во главе которой стоял депутат Гарри Мулдаров.

«Эта комиссия поработала, достала архивные материалы, была подготовлена карта и итоговый доклад по результатам деятельности комиссии. На этом она закончила свою работу, направила пакет документов руководству, мы его приняли и на встрече с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым предложили рассмотреть и изучить эти документы», – сказал Алан Гаглоев.

Впоследствии планировалось создать рабочие группы с российской и с югоосетинской сторон, которые бы совместно обозначили все вопросы и пришли к общему итогу. Весь пакет документов был направлен на имя главы российского МИДа. В это же время, по словам президента, обсуждение данного вопроса активизировалось и в югоосетинском парламенте. Депутаты несколько раз приглашали на совещания экс-министра юстиции Олега Гаглоева, а затем и действующего министра юстиции Алана Джиоева, предлагали внести поправки в «закон о границе».

«Когда ситуация стала развиваться быстрее, возник прямой вопрос: «Для чего еще создавались рабочие группы, если отдельные товарищи в одностороннем порядке все равно пытаются вносить изменения в закон о границе?» К тому времени в республику приехали российские коллеги, прошло обсуждение этого вопроса. Я провел встречи со всеми фракциями в парламенте, одномандатниками, разъяснил позицию. Поэтому не совсем правильно и честно, когда некоторые депутаты сегодня заявляют о том, что они ничего не знали», – сказал Алан Гаглоев.

Он отметил, что депутатам не раз заявляли о том, что своими действиями они создают угрозу национальной безопасности. Гаглоев подчеркнул, что все они поняли несвоевременность своих действий, пишет информагентство «Рес».

«Ни у кого нет права подставлять республику под удар, начиная с президента. И я никому не позволю создать хоть малейший риск для того, чтобы наш южный сосед вновь решился на войну. Мы же все видим, что коллективный Запад не оставляет попытки открытия второго фронта», – заявил президент. Он подчеркнул, что не избегает ответственности, но еще раз заявил, что не имеет права подставлять народ республики. «Свои политические игры пусть оставят в стороне», – сказал Алан Гаглоев.

Кроме того, президент рассказал, что встречался и разговаривал с Давидом Санакоевым и Дзамболатом Медоевым.

«Медоев сказал, что после опубликованного им в сети видео, в котором он обвиняет руководство в том, что в Москву передавалась недостоверная информация, он запишет еще одно обращение, в котором отметит, что у него нет доказательств этих обвинений. По словам Медоева, если выяснится, что это не так, он готов извиниться», – добавил Алан Гаглоев.

В то же время он заметил, что у трех депутатов российские паспорта на руках и они спокойно ездят в Россию. «Пока никто никого гражданства не лишил. Некоторые из депутатов спокойно пересекают границу на пункте пропуска «Нижний Зарамаг» с российским паспортом», – заметил президент.