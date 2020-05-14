Верховный суд Висконсина: режим самоизоляции в штате незаконен

В среду Верховный суд штата Висконсин признал неконституционным указ губернатора штата Тони Эверса о продлении режима самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

Это решение было принято по иску нескольких членов легислатуры штата, утверждавших, что губернатор и действующая по его указанию глава управления здравоохранения штата не имеют полномочий для того, чтобы диктовать шести миллионам жителям Висконсина правила поведения, которые резко ограничивают конституционные права и свободы граждан, например, право работать. Подобные решения, по мнению истцов, могут приниматься только с согласия законодательного собрания штата.

Режим "пребывания дома" был введен в Висконсине 18 марта на месяц. 16 апреля губернатор продлил этот режим до 26 мая, после чего руководители обеих палат легислатуры штата, которые представляют Республиканскую партию, оспорили в суде действия губернатора-демократа. Они подчеркивали, что они не оспаривают необходимость неких ограничительных мер, они оспаривают право губернатора навязывать эти меры своей властью. Заместитель генерального прокурора штата, выступавший в роли адвоката губернатора во время судебных слушаний, предостерег суд от вынесения решения, которое оставит штат безоружным перед угрозой "неконтролируемого вируса при отсутствии инструментов борьбы с ним".

Решение Верховного суда Висконсина, первое, подобного рода решение высшего суда штата в США. Оно означает, что все ограничения, введенные в штате для борьбы с пандемией коронавируса, отменены.