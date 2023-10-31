Байден подписал указ о мерах в области безопасности ИИ

Президент США Джо Байден в понедельник подписал указ о мерах безопасности в связи с развитием систем искусственного интеллекта (ИИ). Как информирует Reuters, речь идёт о защите от потенциальных опасностей, которые могут проявиться во время применения ИИ.



«В руках злоумышленников ИИ может облегчить доступ хакеров к уязвимым местам программного обеспечения, жизненно важного для общества», – приводит Reuters слова президента Байдена.

Разработчики систем искусственного интеллекта отныне должны будут, как предписано указом, предоставлять правительству результаты испытаний новых технологий.



Национальная торговая ассоциация NetChoice, в которую входят крупнейшие технологические платформы, заявила, что объявленные меры «затормозят выход новых компаний на рынок, значительно расширят контроль федерального правительства над американскими инновациями».

Председатель сенатского Комитета по разведке и сопредседатель сенатской фракции по кибербезопасности Марк Уорнер приветствовал новый указ, заявив в понедельник, что на него произвела сильное впечатление «широта охвата» принимаемых мер.



Представители семи ведущих мировых держав (группы G7) в понедельник согласовали набор мер для компаний, разрабатывающих системы искусственного интеллекта, сообщает Reuters со ссылкой на документ «большой семёрки».



Вице-президент США Камала Харрис на этой неделе примет участие в глобальном саммите по искусственному интеллекту в Великобритании, собщил «Голос Америки».