Администрация США заказала «миллионы доз» таблеток от COVID-19

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» проводит протестную акцию у здания руставской тюрьмы, где содержится экс-президент страны Михаил Саакашвили. Главное требование митинга – перевести в частную клинику политика, который 37-й день продолжает голодовку в тюрьме. Ранее председатель ЕНД Ника Мелия заявил, что их протест будет «растущим и перманентным», а демонстранты «не разойдутся до тех пор, пока мы не спасут Саакашвили», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Меры безопасности у руставской тюрьмы усилены. На месте мобилизованы спецподразделения и сотрудники криминальной полиции, установлены ограждения. По указанию сотрудников МВД, ранее организаторам пришлось переносить сцену на новую локацию, немного дальше от стен пенитенциарного учреждения.

Участие в митинге принимают несколько тысяч человек. Многие пришли на акцию с государственными флагами, другие держат плакаты с надписями «Свободу Мише» и красные розы – символ революции 2003 года. К протесту присоединились гражданские активисты, общественные деятели и политики, представляющие разные партии.

В правящей «Грузинской мечте» утверждают, что голодовка Саакашвили – это «фейк» и часть «деструктивного плана» оппозиции. Накануне глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что состояние экс-президента удовлетворительное, и все его жизненные параметры в норме. По его словам, Саакашвили употребляет каши и натуральные соки, а также принимает медикаменты, выписанные врачами.

Комментируя это, Саакашвили обвинил власти в спекуляциях и объявил об усилении своего протеста. Он отказался от всех пищевых добавок, рекомендованных врачами.

За несколько часов до начала протестной акции в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии провели брифинг, заявив, что Саакашвили из тюрьмы планирует государственный переворот и ряд серьезных провокаций с целью свержения власти. По версии ведомства, в планы экс-президента входит блокировка различных государственных ведомств в Тбилиси, перекрытие дорог, а также убийство одного из лидеров оппозиции.

При этом было отмечено, что к исполнению задуманного сторонники Саакашвили приступят сегодня же.