Четвертый адвокат Алексея Навального покинул Россию

Адвокат Алексей Федулов, представлявший в суде интересы политика Алексея Навального, покинул Россию. Об этом он сообщил в инстаграме вечером в понедельник. Ранее собщалось, что он не явился на заседание суда, и его телефон не отвечал.

Оппозиционер Алексей Навальный узнал об аресте трех своих адвокатов - Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина - перед началом судебного заседания по иску ФСИН к нему в понедельник. Об аресте защитников Навальному сообщили журналисты, - пишет «Медиазона». Еще один адвокат Навального, об аресте которого не сообщалось, Александр Федулов, не пришел в суд, с ним нет связи.

Суд по иску ФСИН к Навальному о судебных издержках начался в понедельник в Ковровском городском суде, Навальный присутствовал на заседании по видеосвязи из колонии, где он содержится. Адвокат Федулов, однако, не явился в суд, в связи с чем Навальный обратился с ходатайством о его переносе. Судья Дмитрий Самойлов сказал, что новостей об аресте адвоката Федулова пока нет. При этом он уточнил, что суд не смог с ним связаться, у него выключен телефон. О том же сообщила в соцсетях команда Навального.

Впоследствии издание «Верстка» со ссылкой на коллегу Федулова сообщило, что адвокат «не задержан и находится в безопасности». Позже поступило инстаграм-сообщение от самого Федулова.

«Ситуация сложилась странная, - написал он. - Арест наших коллег, защищавших Навального, внес существенные коррективы в работу оставшихся на свободе защитников. Именно этим была вызвана необходимость выезда за пределы РФ».

В пятницу, 13 октября, были задержаны трое адвокатов Навального - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин. Их арестовали на два месяца по обвинению в статье об «участии в экстремистском сообществе».

В тот же день «Верстка» связывалась и с Федуловым. На вопрос о том, замечал ли он в последнее время интерес к себе со стороны силовиков, адвокат ответил отрицательно. О своих планах в связи с преследованием коллег Федулов рассказать не смог, обосновав это тем, что «не очень ожидаемо все происходит».

Кобзев, Липцер и Сергунин были задержаны 13 октября, позднее суд отправил их в СИЗО. Они стали обвиняемыми по уголовному делу по делу об участии в экстремистском сообществе - таким сообществом власти считают штабы Навального и созданный им Фонд борьбы с коррупцией. Дело напрямую связано с профессиональной деятельностью адвокатов - следствие подозревает их в том, что они «обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, который тем самым продолжил осуществлять функции его лидера и руководителя», находясь в колонии.

«Адвокатом я обзаведусь, только когда какой-нибудь адвокат ко мне придет, но с учетом того, что их арестовывают направо и налево, я думаю, что ко мне никто и не придет», - резюмировал в суде Навальный. Журналисты сообщили ему, что еще один его адвокат, Ольга Михайлова, сейчас за границей. Вадим Кобзев также был его действующим адвокатом, а Сергунин и Липцер, как сообщается, уже с ним не работали.

По словам сторонников Навального, дело против его адвокатов может быть связано с предстоящим переводом оппозиционера в колонию особого режима и попыткой полностью изолировать его от мира.

Российские адвокаты выступили с открытым обращением, в котором призвали коллег провести 25-27 октября предупредительную забастовку. Авторы обращения перечисляют факты системных преследований десятков юристов.

«Сегодня адвокаты в России вынуждены осуществлять профессиональную деятельность в обстановке страха за жизнь и здоровье себя и своих близких, произвольного лишения свободы, систематического воспрепятствования адвокатской деятельности и безнаказанного вмешательства в нее, в атмосфере насилия и пыток, устрашения, прямых угроз свободе, здоровью и жизни», - сказано в документе. Они требуют расследовать случаи давления на адвокатов, прекратить их преследование и внести в Уголовный кодекс статью за препятствование их профессиональной деятельности.

Статья о создании экстремистского сообщества – один из пунктов обвинения по последнему делу Навального. По нему суд приговорил политика к 19 годам колонии особого режима.